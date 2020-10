video G.M.Z. 11:15 Disperse sulla Torre della Pegna: immagini Provvidenziale l´intervento dei Barracelli di Alghero che dopo un´ora di ricerche hanno rintracciato le due donne disperse nel territorio del Parco di Porto Conte, quando ormai era calato il buio. Le immagini del ritrovamento







Raggiunto il belvedere di Capo caccia, le due escursioniste hanno pensato di avventurarsi sulla scogliera a picco sul mare e dopo aver raggiunto Cala Inferno, non hanno più trovato una via di ritorno. Soltanto il provvidenziale intervento dei Barracelli di Alghero ai comandi di Riccardo Paddeu ha evitato il peggio.



Ormai disperse, le due donne sono state intercettate dopo più di un'ora di ricerche nei pressi di Torre della Pegna. Sei gli agenti impegnati ad ispezionare la fitta vegetazione, ai quali si sono in seguito aggiunti i vigili del fuoco. Stavano bene, ed una volta recuperate le escursioniste sono state riaccompagnate fino al belvedere di Capo Caccia dove avevano lasciato parcheggiata la macchina. Commenti ALGHERO - Un grande spavento e tanta apprensione. Si è conclusa nel migliore dei modi, nonostante il buio ed il luogo impervio, senza conseguenze più gravi, l'escursione di due donne di 30 e 41 anni all'interno del territorio del Parco di Porto Conte.Raggiunto il belvedere di Capo caccia, le due escursioniste hanno pensato di avventurarsi sulla scogliera a picco sul mare e dopo aver raggiunto Cala Inferno, non hanno più trovato una via di ritorno. Soltanto il provvidenziale intervento dei Barracelli di Alghero ai comandi di Riccardo Paddeu ha evitato il peggio.Ormai disperse, le due donne sono state intercettate dopo più di un'ora di ricerche nei pressi di Torre della Pegna. Sei gli agenti impegnati ad ispezionare la fitta vegetazione, ai quali si sono in seguito aggiunti i vigili del fuoco. Stavano bene, ed una volta recuperate le escursioniste sono state riaccompagnate fino al belvedere di Capo Caccia dove avevano lasciato parcheggiata la macchina. Guarda e condividi il video su Alguer.tv