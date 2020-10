Cor 12:26 Commissioni regionali: tutti gli impegni Ecco il fitto calendario delle commissioni del Consiglio regionale della Sardegna. Riprendono i lavori martedì mattina con la convocazione della Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità, presieduta da Michele Cossa







Foto d'archivio Commenti CAGLIARI – Riprendono i lavori delle commissioni del Consiglio regionale. Martedì, 13 ottobre, alle 11, si riunirà la Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità, presieduta da Michele Cossa (Riformatori sardi). All’ordine del giorno l’esame di una bozza di proposta di legge per il riconoscimento del principio d'insularità. Nel pomeriggio si riuniranno la Seconda, la Terza, la Quarta e la Quinta commissione.La Seconda commissione (Lavoro), presieduta da Alfonso Marras (Riformatori sardi), è stata convocata per domani, 13 ottobre, alle 16. All’ordine del giorno: l’elezione di un Segretario e l’audizione dell’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, sulla Proposta di legge 212 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid.19)). I lavori proseguiranno con l’esame delle Proposte di legge 16 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) e 109 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, stupefacenti e nicotina). Il Parlamentino sentirà, poi, in audizione l’assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Andrea Biancareddu, sul Parere 86 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari. Programma di interventi bilancio regionale 2020. Legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, art. 2. Euro 550.000. Cap. SC05.0910 — Missione 05 — Programma 02).La Terza commissione (Bilancio), presieduta da Valerio De Giorgi (Misto), si riunirà sempre domani, alle 17.30. All’ordine del giorno l’esame del Parere finanziario su Proposta di legge n. 212 "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19")" (qualora pervenuta).La Quarta commissione, presieduta da Giuseppe Talanas (FI), è stata convocata per domani, 13 ottobre, alle 16. All’ordine del giorno l’audizione degli assessori regionali dei Trasporti, Giorgio Todde, del Lavoro, Alessandra Zedda, e dell’Industria, Anita Pili, sulla vertenza relativa al fallimento della Compagnia aerea Air Italy e le conseguenti ripercussioni occupazionali (richiesta di convocazione straordinaria dei componenti di minoranza ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del Regolamento interno).La Quinta commissione, presieduta da Piero Maieli (Psd’Az), si riunirà sempre domani, alle 16. All’ordine del giorno: l’elezione di un Segretario, l’esame del Parere 83 "Disposizioni a favore del comparto suinicolo. Missione 16, Programma 01, Titolo 1, CdR 00.06.01.01. Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, art. 28, comma 4", della Proposta di legge 177 "Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 (Norme in materia di turismo), del Disegno di legge 178 "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo)", della Proposta di legge 209 "Disciplina dell'enoturismo in Sardegna". Il Parlamentino esaminerà anche lo stato di attuazione delle misure di competenza della Commissione di cui alla L.R. 23 luglio 2020, n. 22 "Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".Foto d'archivio