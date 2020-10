Cor 13:00 La Power Club Alghero brilla al Geo Village Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre, presso il pala sport del Geo Village di Olbia si è svolto il 2° Campionato Natzionale Sardo Distensioni su Panca. Ancora un ottimo risultato per gli alzatori della Power Club Alghero







Appare inutile dire che la Sardegna per genetica e per tradizione, offre un vasto numero di atleti che figurerebbero ai primi posti nelle classifiche mondiali e non a caso molti di questi sono detentori di altrettanti record mondiali. La manifestazione si articolava su due giornate, la prima dedicata alle alzate in panca piana che ha visto il nostro atleta Antonio Garau, senior della meno 60 kg classificarsi primo nella sua categoria con un’alzata di 112 kg; la seconda dedicata alle alzate di potenza che ha visto quattro atleti della Power Club Alghero classificarsi sempre al primo posto delle relative categorie, in particolare dobbiamo segnalare ancora la presenza di Antonio Garau che è stato il primo dei quattro ad entrare in pedana e che con i suoi 210,5 kg di alzata ha migliorato il suo precedente record raw cioè atleti non equipaggiati, poi è venuto il momento di Salvatore Caneo, il decano fra gli atleti, il più “anziano - 66 anni” fra i partecipanti, che con i suoi 67 kg di peso corporeo ha sollevato la bellezza di 175 kg; di seguito è venuto il momento di Michele Marras, coach della PowerClub Alghero e atleta partecipante che nella categoria M1 della meno 75 kg di peso corporeo ha sollevato il bilanciere con un carico di ben 192 kg; a seguire è arrivato il turno di Giuseppe Caria, anch’esso fra i più anziani degli alzatori che con i suoi 185 kg di alzata si è garantito la qualificazione ai futuri mondiali nella categoria M5 (63 anni) della meno 90 kg di peso corporeo. La news entry della Power Club Alghero è stato l’atleta Raffaele Palazzolo, la prima volta in pedana all’età di 42 anni che con un’alzata di 205 kg nella categoria dei meno 110 kg di peso corporeo, che per un soffio ha mancato l’obiettivo mondiali (ha pagato lo scotto della prima gara).



Infine ancora Antonio Garau che non contento dei suoi risultati si è cimentato anche fra gli atleti equipaggiati e nonostante la fatica accumulata nelle precedenti gare è riuscito a bissare l’alzata di 210 kg, che gli sono valsi “l’assoluto” che viene conseguito da chi fra gli atleti ha il migliore rapporto peso/alzata. Che dire, quattro atleti e quattro primi posti. Un buon risultato per una palestra che si occupa prevalentemente di fitness, posturale, riabilitazione, corpo libero e che nonostante ciò trova il tempo per la preparazione di tutti quegli atleti che hanno necessità di preparazione e, fra questi i pesisti. «Un particolare ringraziamento va a allo staff della manifestazione che ha permesso ai nostri atleti di poter partecipare ad un evento di così alto valore sportivo – sottolineano dalla Power Club – grazie Pino, grazie Lorenzo, grazie agli arbitri, grazie a tutti coloro che hanno dedicato quattro giornate del proprio lavoro senza aver alcun ritorno economico ma con la sola soddisfazione del risultato conseguito». Commenti ALGHERO - Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre, presso il pala sport del Geo Village di Olbia si è svolto il 2° Campionato Natzionale Sardo Distensioni su Panca. 2° Campionato Natzionale Sardo Stacchi da Terra, una manifestazione, che nonostante i vincoli imposti dall’emergenza covid, ha visto in pedana circa 130 atleti provenienti da tutta la Sardegna. Una manifestazione molto bene organizzata sia in logistica che in tempistica, che non ha lasciato adito ad alcuna critica e che fra quelle organizzate, non solo in Sardegna, è risultata la migliore in assoluto; regolamenti, modulistica, entrate in pedana pubblicate online nel sito della sardinia drug free powerlifting association che hanno garantito distanza sociale e tempistiche da far invidia alla precisione svizzera.Appare inutile dire che la Sardegna per genetica e per tradizione, offre un vasto numero di atleti che figurerebbero ai primi posti nelle classifiche mondiali e non a caso molti di questi sono detentori di altrettanti record mondiali. La manifestazione si articolava su due giornate, la prima dedicata alle alzate in panca piana che ha visto il nostro atleta Antonio Garau, senior della meno 60 kg classificarsi primo nella sua categoria con un’alzata di 112 kg; la seconda dedicata alle alzate di potenza che ha visto quattro atleti della Power Club Alghero classificarsi sempre al primo posto delle relative categorie, in particolare dobbiamo segnalare ancora la presenza di Antonio Garau che è stato il primo dei quattro ad entrare in pedana e che con i suoi 210,5 kg di alzata ha migliorato il suo precedente record raw cioè atleti non equipaggiati, poi è venuto il momento di Salvatore Caneo, il decano fra gli atleti, il più “anziano - 66 anni” fra i partecipanti, che con i suoi 67 kg di peso corporeo ha sollevato la bellezza di 175 kg; di seguito è venuto il momento di Michele Marras, coach della PowerClub Alghero e atleta partecipante che nella categoria M1 della meno 75 kg di peso corporeo ha sollevato il bilanciere con un carico di ben 192 kg; a seguire è arrivato il turno di Giuseppe Caria, anch’esso fra i più anziani degli alzatori che con i suoi 185 kg di alzata si è garantito la qualificazione ai futuri mondiali nella categoria M5 (63 anni) della meno 90 kg di peso corporeo. La news entry della Power Club Alghero è stato l’atleta Raffaele Palazzolo, la prima volta in pedana all’età di 42 anni che con un’alzata di 205 kg nella categoria dei meno 110 kg di peso corporeo, che per un soffio ha mancato l’obiettivo mondiali (ha pagato lo scotto della prima gara).Infine ancora Antonio Garau che non contento dei suoi risultati si è cimentato anche fra gli atleti equipaggiati e nonostante la fatica accumulata nelle precedenti gare è riuscito a bissare l’alzata di 210 kg, che gli sono valsi “l’assoluto” che viene conseguito da chi fra gli atleti ha il migliore rapporto peso/alzata. Che dire, quattro atleti e quattro primi posti. Un buon risultato per una palestra che si occupa prevalentemente di fitness, posturale, riabilitazione, corpo libero e che nonostante ciò trova il tempo per la preparazione di tutti quegli atleti che hanno necessità di preparazione e, fra questi i pesisti. «Un particolare ringraziamento va a allo staff della manifestazione che ha permesso ai nostri atleti di poter partecipare ad un evento di così alto valore sportivo – sottolineano dalla Power Club – grazie Pino, grazie Lorenzo, grazie agli arbitri, grazie a tutti coloro che hanno dedicato quattro giornate del proprio lavoro senza aver alcun ritorno economico ma con la sola soddisfazione del risultato conseguito». Edizioni Locali Cagliari Sassari Olbia Nuoro Oristano Porto Torres 5/10 Triathlon, ad Arzachena l´evento mondiale 29/9 Krav maga: tutto sardo il Direttivo nazionale Ikm 26/9 Regione: sostegno allo sport dilettantistico 24/9 Sport-terapia col Plus Ogliastra 24/9 Impianti sportivi: avviso a Porto Torres 23/9 International Krav Maga riapre i battenti 21/9 Canottieri Olbia a medaglia a Sabaudia 7/9 Canottaggio: Olbia d´argento ai Nazionali Master 3/9 «Strutture sportive, nuovi investimenti» 31/8 Nuova palestra di arrampicata a Cagliari « indietro archivio sport »