Cor 17:12 Sabato la ciclopedalata al Calich Si snoderà in un percorso prevalentemente su pista ciclabile dal porto di Alghero fino a viale Burruni, dove si proseguirà sul sentiero “dell’acqua”, un nuovo percorso naturalistico realizzato nell’ambito dell’azione pilota del progetto Retralags







Il programma della pedalata prevede appunto il ritrovo presso l’area portuale fronte Mercato del primo pescato e partenza alle ore 9 con itinerario che seguirà la pista ciclabile del lungomare Barcellona via lido per poi innestarsi nell’area sportiva di Maria Pia e dopo aver attraversato viale Burruni giungere nel sentiero “dell’Acqua”. Tappa finale nell’area di osservazione naturalistica dove si potranno visitare le postazioni per il birdwatching e consumare una piccola merenda a km0.



Trattandosi di un evento sportivo amatoriale e viste le disposizioni governative di prevenzione in ragione dell’evento pandemico da Covid-19, chi vorrà partecipare dovrà iscriversi prenotandosi per tempo. L’iscrizione e partecipazione sono gratuite, ma il numero di posti è limitato a 100 partecipanti. Saranno distribuiti per l’occasione piccoli gadget ricordo. Il progetto Retralags che sta svolgendo al termine rappresenta un punto di partenza importante verso un più ampio percorso di recupero e riqualificazione dell’area umida del Calich, un patrimonio di biodiversità a pochi passi dalla città che rappresenta il primo contatto con il Parco naturale regionale di Porto Conte.



