Cor 10:20 Piantagione marijuana a Gorroppu: arresto Le piante, di dimensione variabile e comprensive di inflorescenze già mature, erano in procinto di essere tagliate per la successiva essiccazione che sarebbe avvenuta all’interno di un casolare adibito proprio ad “essiccatoio”



Commenti NUORO - Nella serata di domenica, i Carabinieri della Stazione di Ulassai hanno arrestato in flagranza di reato per coltivazione di sostanza stupefacente un 30enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari, al termine di un prolungato servizio di osservazione effettuato in località “Gorroppu” con l’ausilio di personale della Squadriglia Anticrimine della Compagnia di Jerzu, hanno sorpreso il giovane all’interno di un agro nella sua disponibilità mentre sistemava con cura diversi arbusti di “marijuana”. Le piante, di dimensione variabile e comprensive di inflorescenze già mature, erano in procinto di essere tagliate per la successiva essiccazione che sarebbe avvenuta all’interno di un casolare adibito proprio ad “essiccatoio”. Tutti gli arbusti sono stati sequestrati, mentre per il 30enne sono scattate le manette ed è stato posto agli arresti domiciliari. A seguito dell’udienza di convalida tenutasi ieri è stato disposto l’obbligo di dimora nelle ore notturne.