Cor 15:45 Caos in Giunta e Di Gangi lascia I malumori che covano in maggioranza ad Alghero all´origine della furibonda lite scoppiata ieri in occasione di una riunione dell'esecutivo. Marco Di Gangi usa toni forti nei confronti della collega Caria (Fi) e viene invitato dal sindaco ad un passo indietro. Poi le scuse, ma della situazione è investito il partito (Fi)







Fatto sta, che un ritardo nella predisposizione di una delibera da parte dell'assessorato alle Finanze avrebbe fatto scoppiare il finimondo a Porta Terra, figlio però, con tutta probabilità, dei malumori che da tempo covano in Maggioranza. Da qui l'accesa discussione.



Marco Di Gangi sarebbe andato su tutte le furie senza risparmiare, con toni forti, una durissima reprimenda all'indirizzo della collega Giovanna Caria (Fi). Apriti cielo: l'intervento del sindaco è tranciante e nel tentativo di riportare la calma invita Di Gangi ad un passo indietro. «Se esco da quella porta non rientro più» avrebbe minacciato l'assessore prima di lasciare definitivamente la riunione.



