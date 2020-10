Cor 18:21 Agricoltura: Argea organismo pagatore Con decreto del Ministero delle Politiche agricole è stato approvato il riconoscimento definitivo di Argea, l’Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura, per l’esercizio diretto delle funzioni di autorizzazione, pagamento e contabilizzazione dei fondi comunitari Feaga e Feasr







«Si tratta di un importante riconoscimento – commenta il presidente della Regione, Christian Solinas – che rafforza l’autonomia operativa della nostra Regione e che consente di individuare soluzioni idonee a dare risposte concrete al mondo agricolo sui tempi di erogazione delle ingenti risorse finanziarie stanziate a livello europeo in campo agricolo, con un rapporto finalmente diretto tra Commissione europea e Regione».



«L'istituzione di un Organismo pagatore sardo in campo agricolo – sottolinea l'assessore regionale dell'Agricoltura, Gabriella Murgia – rappresenta un primo importante riscontro all'esigenza di semplificazione e di snellimento della burocrazia manifestata dai nostri agricoltori e dalle organizzazioni professionali. Ora è necessario lavorare intensamente per rendere sempre più efficiente il nuovo organismo pagatore, con l'obiettivo di assicurare una celere e tempestiva erogazione dei finanziamenti a favore del sistema agricolo e rurale della Sardegna».