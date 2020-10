Cor 18:00 Lega Alghero: coordinamento e commissioni «Questa è una stagione di crescita e di apertura verso il futuro» dice Monica Chessa, coordinatrice Lega ad Alghero nell´annunciare il nuovo coordinamento cittadino. Presto le commissioni interne per monitorare le criticità della macchina amministrativa







«Vogliamo crescere nel territorio, dando a tutti una voce e un compito che arricchisca di contenuti il gruppo e lo renda coeso e più capace di affrontare le problematiche. E’ necessario intavolare un collegamento continuo tra il cittadino e le soluzioni possibili. Per questo abbiamo iniziato a suddividerci i compiti, creando internamente una serie di figure attive che possano insieme far emergere la vocazione della Lega Salvini Premier, in città» precisa la coordinatrice Monica Chessa, che annuncia la prossima inaugurazione della nuova sede del partito «indispensabile per poter presidiare il territorio e dare un supporto continuativo alle istanze dei cittadini».



«Insieme a tutti gli iscritti si sta provvedendo alla formazione di commissioni specifiche che si occuperanno di monitorare tutte le criticità più urgenti che rallentano la macchina amministrativa - sottolinea Chessa - in maniera da poter suggerire delle linee guida risolutive d’intervento, inoltre puntiamo alla proposta, la Lega vuole partecipare, con progetti e idee che sappiano individuare e disegnare nuove strategie di sviluppo. Siamo già presenti all’interno della Giunta con l’Assessora Giorgia Vaccaro dello Sviluppo Economico e con il nostro nuovo Consigliere Comunale, Maurizio Pirisi, ma adesso dobbiamo muovere i passi giusti verso la concretezza».



«Apriremo le porte ai nuovi simpatizzanti cercando di allargare il più possibile il fronte di appartenenza, con noi che siamo sempre attivi in mezzo alla gente, ci sarà una voce in più nel coro anche per i più deboli. La nostra è una realtà che rifiorisce ogni giorno e di questi tempi una primavera in più fa sempre comodo. Non dimentichiamo il Presidente del Consiglio Regionale, Michele Pais che segue passo dopo passo tutte le nostre evoluzioni, con lui possiamo essere ancora

Commenti ALGHERO - «Non era possibile passare altri anni senza una struttura interna che potesse esprimere al meglio il nostro progetto politico, per questo già nell'ultima assemblea tenutasi venerdì 9 ottobre presso i locali della Confraternita della Misericordia di Alghero, sono stati affidati ad alcuni militanti per mano del Coordinatore Provinciale, Angelo Lorenzoni, gli incarichi principali di supporto al Coordinamento Cittadino». Incaricati con ruoli operativi: Gabriella Fadda Segretaria, Salvatore Angius Tesoriere, Bruno Caria Vice Coordinatore e Gianni Pais Responsabile Organizzativo.