Teatro per tutti con Gavino Murgia

Sul palco la compagnia sarda Akroama presenta “Miti e leggende della Sardegna”. Un appassionante viaggio attraverso miti, leggende e personaggi della Sardegna consigliato per un target dai 6 e ai 12 anni. Lo spettacolo rievoca luoghi, storie, favole antiche atmosfere e suoni della Sardegna. Dalla formazione geologica dell'isola a forma di sandalo: Ichnusa, alla leggenda delle surbilese delle muscas maceddas sino ad esplorare il magico mondo delle fate sarde: le Janas. Commenti SASSARI - La Botte e il cilindro presenta un nuovo fine settimana al teatro Ferroviario con spettacoli dedicati ad un pubblico di tutte le età. La rassegna “Cartellone” propone venerdì 16 ottobre alle 21 un progetto di musica e teatro “Duennas: storia di una donna tra magia e musica”. Sul palco l'attrice Maria Virginia Siriu accompagnata dalle musiche dal vivo di Gavino Murgia.Lo spettacolo è tratto dal romanzo “Addia”, vincitore nel 2008 del Premio Deledda per la letteratura in lingua sarda. La storia racconta il viaggio di una donna di oggi alla ricerca delle radici della sua identità femminile. La protagonista segue le tracce della vita di una sua antenata sarda del 1500, rievocando il contesto storico dell'epoca. E' sempre la Sardegna il fulcro dello spettacolo dedicato ai più piccoli in scena domenica 18 ottobre alle 18 interno della rassegna “Famiglie a teatro”.Sul palco la compagnia sarda Akroama presenta “Miti e leggende della Sardegna”. Un appassionante viaggio attraverso miti, leggende e personaggi della Sardegna consigliato per un target dai 6 e ai 12 anni. Lo spettacolo rievoca luoghi, storie, favole antiche atmosfere e suoni della Sardegna. Dalla formazione geologica dell'isola a forma di sandalo: Ichnusa, alla leggenda delle surbilese delle muscas maceddas sino ad esplorare il magico mondo delle fate sarde: le Janas.