Cor 21:00 Berta Maggiore ferita a San Giovanni: foto







L’allarme è partito da un passante che, resosi conto della presenza del volatile lungo l’area pedonale, ha chiamato i Barracelli che sono intervenuti per il recupero e il trasporto presso il Centro Recupero Fauna Selvatica di Forestas a Bonassai. La Berta Maggiore è un uccello pelagico, trascorre la sua vita in mare e arriva sulla terra ferma solo per nidificare.



La specie è inserita nell’All.1 della Direttiva Uccelli (79/409/CEE), nel territorio di Alghero nidifica in colonie a picco sul mare e inaccessibili da terra nelle falesie del promontorio di Capo Caccia e rappresenta una delle specie più rappresentative dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana.



