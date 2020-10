Cor 12:00 «Elezioni, Portotorresi discriminati» I cittadini positivi al Covid-19, ad accezione di quelli di Nuoro, non potranno esprimere il proprio voto: dura reazione del candidato a sindaco Franco Satta







PORTO TORRES - A poco più di una settimana dalla data delle elezioni amministrative il presidente della Regione decide arbitrariamente di negare il diritto costituzionale di voto a chi purtroppo subisce personalmente gli effetti della pandemia di Coronarivus. Ieri infatti Christian Solinas ha comunicato ai comuni che andranno a scegliere il sindaco e il consiglio comunale il 25 e 26 ottobre che i cittadini positivi al Covid-19, ad accezione di quelli di Nuoro, non potranno esprimere il proprio voto.

«Ritengo questa scelta fortemente discriminatoria nei confronti dei miei concittadini – afferma il candidato sindaco Franco Satta – per questo motivo ho voluto scrivere direttamente all'assessore regionale alla Sanità affinché attivi immediatamente un protocollo sanitario per garantire il diritto di voto a tutte e tutti». L'assessore Nieddu è espressione della Lega Nord, il partito che ripete come un mantra lo slogan «Prima i Sardi, prima i Portotorresi», se questo è il loro modo di tutelarli ne facciamo volentieri a meno, oggi, il 25 e il 26 ottobre e per i prossimi 5 anni, è il tranciante commento del candidato a sindaco.