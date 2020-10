video A.S. 18:44 «Ecco l´agro ad Alghero, perso il controllo» Nuova denuncia sullo stato del servizio di nettezza urbana. «Perso completamente il controllo, situazione sempre più grave anche nell´agro di Alghero». Ecco le immagini di una delle cosiddette oasi ecologiche periferiche







Sarà importante a questo punto unire le forze nella competente commissione Ambiente d'imminente convocazione, come anticipato dallo stesso presidente Christian Mulas qualche giorno fa, e capire come invertire una tendenza che ogni settimana diviene sempre più pericolosa e rischia di minare gravemente l'immagine turistica della Riviera del corallo. ALGHERO - «Risulta evidente dal filmato il fatto che vi sono dei cittadini che non seguono le regole e che andrebbero opportunamente sanzionati, ma risulta piuttosto palese anche un ritardo e un disservizio nel servizio di ritiro e di pulizia delle isole». Nuova denuncia, l'ennesima, sullo stato del servizio di nettezza urbana nella città di Alghero.Ecco le immagini di una delle cosiddette oasi ecologiche periferiche. «Si è purtroppo perso completamente il controllo e la situazione diventa sempre più grave anche nell'agro di Alghero» sottolineano sconfortati e preoccupati i consiglieri comunali di minoranza.Sarà importante a questo punto unire le forze nella competente commissione Ambiente d'imminente convocazione, come anticipato dallo stesso presidente Christian Mulas qualche giorno fa, e capire come invertire una tendenza che ogni settimana diviene sempre più pericolosa e rischia di minare gravemente l'immagine turistica della Riviera del corallo. Guarda e condividi il video su Alguer.tv