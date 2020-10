Red 20:14 Alghero: lavori di pulizia nei canali Da lunedì, sono iniziati i lavori di pulizia degli alvei dei fiumi e dei canali di competenza del Comune, I lavori dureranno circa sessanta giorni e riguarderanno circa 10chilometri di corsi d’acqua







I lavori dureranno circa sessanta giorni, ma potrebbero concludersi ben prima, secondo le modalità operative della ditta. Sempre lunedì, sono iniziati i lavori nel litorale algherese per il posizionamento degli incannicciati a protezione dell'arenile e, in particolar modo, di quei tratti soggetti a erosione eolica. Commenti ALGHERO - Da lunedì, sono iniziati i lavori di pulizia degli alvei dei fiumi e dei canali di competenza del Comune di Alghero. Dopo il sopralluogo effettuato con la ditta incaricata degli interventi, l'Assessorato comunale all'Ambiente ha dato corso alla procedura che interessa circa 10chilometri di corsi d'acqua.I lavori dureranno circa sessanta giorni, ma potrebbero concludersi ben prima, secondo le modalità operative della ditta. Sempre lunedì, sono iniziati i lavori nel litorale algherese per il posizionamento degli incannicciati a protezione dell'arenile e, in particolar modo, di quei tratti soggetti a erosione eolica.