Red 20:38 Droga in auto: doppio arresto a Valledoria Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, con i colleghi della locale Stazione, hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 22enne e un 37enne, entrambi del luogo. Sequestrati 9grammi di cocaina, 6grammi di marijuana, tre bilancini di precisione, 75grammi di sostanza da taglio e un’agenda riportante nominativi di clienti e somme dovute



VALLEDORIA – Nella tarda serata di ieri (lunedì), a Valledoria, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, con i colleghi della locale Stazione, hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 22enne e un 37enne, entrambi del luogo. Attorno alle 21.30, in Via Mazzini, i militari hanno controllato l’autovettura con a bordo i due.



La perquisizione veicolare e personale ha dato esito positivo in quanto sull’uomo è stato rinvenuto un involucro in cellophane contenente circa 9grammi di cocaina, mentre sulla donna sono stati trovati 6grammi di marjuana. La perquisizione estesa al domicilio della donna ha portato al rinvenimento di tre bilancini di precisione, 75grammi di sostanza da taglio e un’agenda riportante nominativi di clienti e somme dovute. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per domani mattina.