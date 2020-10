Red 21:48 Ctm: rinforzo trasporti a Cagliari Dopo il tavolo tecnico tenuto questa mattina e al quale ha partecipato anche il sindaco Paolo Truzzu, l’azienda incrementerà il servizio di autobus scolastici aggiungendo corse dedicate







Con i dirigenti scolastici coinvolti erano state concordate le corse di ingresso e di uscita e, dal 22 settembre, Ctm ha predisposto un intenso controllo e monitoraggio delle corse utilizzate dagli studenti. Nonostante dai monitoraggi e dal conteggio dei passeggeri non siano emerse assolutamente criticità e il numero di passeggeri trasportati sia ampiamente al di sotto del numero dei passeggeri consentito, Truzzu, Floris e Mereu hanno richiesto all’azienda un ulteriore sforzo sul servizio, che consenta una più agevole distribuzione degli studenti a bordo dei mezzi. Richiesta recepita dal Ctm che, già da domani, mercoledì 21 ottobre, prevederà rinforzi per le linee dedicate agli istituti scolastici.



CAGLIARI – Questa mattina (martedì), si è tenuto un tavolo tecnico al quale hanno partecipato il sindaco di Cagliari e della Città metropolitana Paolo Truzzu, il delegato della Città metropolitana alla Mobilità Antonello Floris, l'assessore comunale delle Politiche per la mobilità Alessio Mereu e il presidente di Ctrm Roberto Porrà, con il direttore generale Bruno Useli. Nell'occasione, si è discusso della situazione del trasporto pubblico nella Città metropolitana, alla luce delle lamentele emerse dallo sciopero indetto dagli studenti. Durante l'incontro, è emerso che Ctm ha affrontato il servizio scolastico in maniera adeguata. Infatti, già da inizo settembre, l'azienda aveva predisposto un piano, in accordo con gli Enti proprietari e con l'Assessorato regionale dei Trasporti