Scoperta evasione fiscale per 191mila euro La Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari ha concluso un controllo nei confronti di una società con sede in Assemini, operante nel settore edile, ritenuta "evasore totale" per l'annualità 2016 ed "evasore paratotale" nel 2015, 2017 e 2018



ASSEMINI – La Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari ha concluso un controllo nei confronti di una società con sede in Assemini, operante nel settore edile. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e degli altri tributi.



Il controllo è scattato dopo dall'attività info-investigativa svolta dal Reparto del Corpo con l'utilizzo delle banche dati in uso al Corpo: nello specifico dall'analisi dell’applicativo “Spesometro integrato” è stato rilevato che la ditta individuale, nonostante avesse omesso, in tutto o in parte, la presentazione delle prescritte dichiarazioni annuali, aveva intrattenuto rapporti economici con diversi soggetti economici. L'attività ispettiva, fondata sull'analisi della documentazione acquisita agli atti del controllo e sulla scorta dei questionari inviati ai clienti della ditta, ha permesso di rilevare lo status di “evasore totale” per l’annualità 2016 e di “evasore paratotale” per il 2015, 2017 e 2018, avendo omesso, in questa seconda circostanza di dichiarare componenti positivi di reddito in misura superiore al 50percento di quelli effettivamente denunciati al Fisco. L’esito del controllo ha permesso alle Fiamme Gialle di contestare ricavi non dichiarati per 191.049euro.