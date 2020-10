Red 11:27 Anci: Truzzu nuovo vicepresidente nazionale Il presidente nazionale Antonio Decaro ha conferito al sindaco di Cagliari anche la delega in materia di Trasporto pubblico locale e traffico urbano. Truzzu ha ringraziato il presidente per il conferimento del prestigioso incarico







Nella foto: il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu Commenti CAGLIARI - Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu è stato nominato dal presidente nazionale Antonio Decaro, vicepresidente dell'Anci con delega in materia di Trasporto pubblico locale e traffico urbano. «Sono certo che il tuo prezioso e fattivo contributo in questo ruolo - afferma Decaro nella sua nota di nomina - sarà fondamentale per la vita associativa e per sostenere e tutelare sempre con maggiore determinazione gli interessi dei Comuni e delle città in un'ottica di affermazione dell'interesse generale del Paese e dei cittadini». Truzzu ha ringraziato il presidente per il conferimento del prestigioso incarico e per la «pesante quanto strategica delega sui trasporti».«Le politiche della mobilità sono fondamentali dentro le realtà urbane che cambiano - ha affermato il primo cittadino - la mia idea è che un trasporto pubblico locale efficiente e pulito aiuti i cittadini ad avere una migliore qualità della vita, meno inquinamento, meno traffico e di conseguenza, meno stress. Lavoro quotidianamente perché la vita dei miei concittadini sia la più semplice e organizzata possibile. Oggi Cagliari, la mia città, ha puntato molto sulle “zone 30”, fino ad arrivare a complessivi 10mila metri quadrati: sono percorsi per bus, bici, micro-mobilità elettrica (monopattini, ecc.) nei quali è garantita la sicurezza. Del resto, le statistiche sulla mortalità derivata da incidenti, sono allarmanti».«Un trasporto pubblico locale efficiente e un traffico organizzato servono allo sviluppo complessivo della città, dalle attività economiche ai consumi fino alla mobilità degli studenti», sottolinea Truzzu. Ed è proprio su quest’ultimo tema che il sindaco di Cagliari concentra l’attenzione: «Già dalla precedente esperienza in Consiglio regionale, feci approvare una norma che prevedeva sconti cospicui per tutti gli studenti che utilizzavano i mezzi pubblici. Con il Ctm, l’azienda cittadina del trasporto pubblico locale, il rapporto è continuo e proficuo. Stiamo lavorando per ampliare il numero di corse in modo da decongestionare la presenza a bordo dei mezzi, in questo periodo di Covid. Far viaggiare in sicurezza i nostri ragazzi (e i cittadini, ovviamente) - conclude Paolo Truzzu - è un nostro impegno preciso».Nella foto: il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu