SU Amazon il primo libro per Carlo Mannoni

il primo libro per Carlo Mannoni "Il verso del gabbiano - L´ultima giornata del Sindaco" è il titolo del libro di Carlo Mannoni. Un romanzo giallo a sfondo politico la cui storia si svolge nella cittadina di mare di Palasca







Una legge regionale dalle maglie larghe ha consentito all'imprenditore di accaparrarsi gli appalti miliardari del Comune, mentre un generosissimo piano urbanistico comunale, avallato dalla Regione, ha reso edificabili le proprietà dell'imprenditore a ridosso del mare con la previsione di un ingente investimento immobiliare e un porto turistico.



Un incendio dell'archivio comunale con la distruzione dei documenti compromettenti per i cinque, fa partire l'inchiesta giudiziaria e nel corso della giornata del 10 luglio 1990 le personalità dei cinque vengono allo scoperto in tutte le loro ambiguità e su di loro aleggia un omicidio che pare ormai inevitabile. Il prosieguo della giornata è un crescendo di colpi di scena sino al tramonto definitivo del sole, quando l'ultimo scampolo di luce del giorno scompare nel buio della notte e la storia ha termine. Il libro, independently published da Lupi Editore, è per ora acquistabile su Amazon in formato cartaceo o ebook.