Bomba in Municipio a Quartu

20/10/2020 Stop rifiuti nello Stagno di Santa Gilla Il Corpo forestale ha operato h24 per tre giorni per portare a termine le operazioni di sequestro della sponda est. Su ordine del giudice per le indagini preliminari Ermengarda Ferrarese, è stato impedito che l’area continuasse a essere utilizzata come discarica di rifiuti, utilizzati in parte come materiale per la realizzazione di sessantaquattro baracche, in parte per il consolidamento delle sponde lagunari