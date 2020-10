Red 18:12 Cbsm, novità per la stagione irrigua Nuova App e domande pluriennali per la stagione irrigua del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. Possibile anche presentare la domanda annuale. Gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza Inps potranno chiedere una riduzione del canone







Da lunedì 26 ottobre, negli uffici consortili inizierà la ricezione delle domande per la nuova stagione irrigua: quella invernale durerà da domenica 1 novembre 2020 al 31 marzo 2021, mentre quella estiva, dal primo aprile al 31 ottobre 2021. Nel primo semestre, è prevista una dotazione idrica massima di 3mila metricubi d’acqua per ettaro; nel secondo semestre sarà di 6mila metricubi d’acqua per ettaro di coltura. Per evitare gli assembramenti negli uffici, l’avvio della stagione estiva avverrà con un'anticipazione della dotazione idrica del 30percento. Le norme generali sulla distribuzione dell’acqua a uso irriguo è disponibile negli uffici o sul sito internet del Consorzio.



Il Cbsm ha poi sviluppato una nuova App per smartphone che arricchisce la comunicazione diretta con gli utenti, già rilanciata con il varo del nuovo sito web. L'applicazione è scaricabile dal Play Store (per i dispositivi Android) e dall'App Store (per i dispositivi Apple) e permette di visionare giornalmente le informazioni suddivise per singolo distretto irriguo. In particolare, saranno segnalate le interruzioni dell'erogazione, permettendo di indirizzare l'utente in maniera semplice ed efficace verso l'area di proprio interesse; inoltre, fornirà novità ed informazioni utili come l'emissione di un nuovo ruolo, l'approvazione o la modifica di regolamenti, l'avvio della stagione irrigua, procedimenti elettorali e così via). «L'idea innovativa è nata dalla volontà di tenere sempre più aggiornata la comunità consortile sulle attività e sull'organizzazione - spiega il presidente del Cbsm Efisio Perra - in maniera da trovare risposte immediate. In tempi di pandemia è fondamentale incrementare la comunicazione digitale per permettere a ogni associato di rimanere costantemente in contatto col Consorzio».