Cor 16:00 Maria Carta, sanificazione e classe in isolamento Nuovo studente positivo alle medie ad Alghero. Si tratta di un copione già visto nel plesso di via Giuseppe Biasi, scuola secondaria di Primo grado del Terzo Istituto Comprensivo della città, dove gli studenti attendono ancora i tamponi







articolo in aggiornamento ALGHERO - Classe a casa nella Scuola media Grazia Deledda intitolata a "Maria Carta", nel popoloso quartiere della Pietraia ad Alghero. Le aule saranno sanificate e le lezioni andranno avanti, compatibilmente con le disposizioni interne, in smart working. All'origine di tutto, la presenza di uno studente risultato positivo al coronavirus. Si tratta di un copione già visto nel plesso di via Giuseppe Biasi , scuola secondaria di Primo grado del Terzo Istituto Comprensivo della città: in questo caso gli alunni in isolamento domiciliare aspettano ancora a distanza di cinque giorni dall'attivazione dei protocolli sanitari l'esecuzione del tampone.