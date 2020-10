Cor 18:18 Si vota anche lunedì nei 156 comuni sardi Seggi aperti fino alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì per 156 Comuni in Sardegna. 444.219 i sardi chiamati alle urne per le elezioni amministrative



Commenti I seggi saranno aperti fino alle ore 23 odierne e dalle 7 alle 15 domani, lunedì 26 ottobre 2020. Bassa l'affluenza: alle ore 12, pari al 16,37% degli aventi diritto al voto. Tra i 156 Comuni al voto ce ne sono anche quattro con oltre 15mila abitanti in cui è previsto il turno di ballottaggio (l’8 e 9 novembre): sono Quartu Sant’Elena, Porto Torres, Nuoro (unico capoluogo di provincia) e Sestu.