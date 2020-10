Cor 16:53 Transenne per l´ingresso Covid+ Transenne per permettere l´ingresso del primo paziente Covid+ trasferito nel nuovo reparto di terapia intensiva dell´ospedale Civile di Alghero: Mancano i percorsi obbligatori, cresce la preoccupazione



Covid+ trasferito nel nuovo reparto di terapia intensiva dell'ospedale Civile. Un fatto decisamente anomalo e grave: mancano perfino i percorsi obbligatori di sicurezza in una struttura - l'ospedale Civile - che mai il Piano Strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica in Regione Sardegna aveva individuato per pazienti Covid. Così si utilizza l'ingresso principale del nosocomio. ALGHERO - Cresce la preoccupazione ad Alghero. Tra il personale medico ed infermieristico soprattutto. Tanto che è proprio da loro che arriva l' urlo di paura e denuncia . Ecco l'immagine di questa mattina (lunedì), che testimonia una situazione alquanto pericolosa: Transenne e nastro plastificato per permettere l'ingresso del primo pazientetrasferito nel nuovo reparto di terapia intensiva dell'ospedale Civile. Un fatto decisamente anomalo e grave: mancano perfino i percorsi obbligatori di sicurezza in una struttura - l'ospedale Civile - che mai il Piano Strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica in Regione Sardegna aveva individuato per pazienti. Così si utilizza l'ingresso principale del nosocomio.