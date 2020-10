Red 23:48 Amministrative: Sau si conferma a Ittiri Il candidato sindaco della lista civica Uniti per fare ha totalizzato 3213 voti validi per il 60,54percento, contro il 39,46percento della candidata Manuela Soro







ITTIRI - Antonio Sau è stato riconfermato sindaco di Ittiri. Quarant'anni, sposato e papà di due bimbi, Sau è nuovamente primo cittadino del centro più grande del Coros.5186 i votanti che si sono recati alle urne per rinnovare il Consiglio comunale sui 7661 aventi diritto. Antonio Sau candidato per la lista civica Uniti per fare, con sedici candidati (otto donne e altrettanti uomini) ha totalizzato 3213 voti validi per il 60,54percento, contro il 39,46percento della candidata Manuela Soro.«E' stata una bella festa della democrazia – ha commentato il confermato sindaco – perchè, nonostante l'emergenza sanitaria, le persone hanno scelto di partecipare e vivere appieno il proprio diritto di voto per dare continuità ad un progetto solido. Faccio i miei migliori auguri anche a Manuela Soro e la sua lista, perchè so che daranno un contributo fattivo al benessere della comunità», ha concluso Sau, raggiante e «pronto a mettersi a lavoro per la comunità».Nella foto: il confermato sindaco Antonio Sau