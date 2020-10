G.M.Z. 12:10 7 anziani positivi al Cra di Alghero Rimane alta l´allerta nella struttura comunale di Fertilia adibita a centro residenziale anziani, ma la situazione rimane assolutamente sotto controllo. Almeno sette i positivi tracciati a seguito dei tamponi effettuati sugli ospiti. Attesa per il personale







Oltre ai test sugli ospiti, si attende il responso di quello effettuato sul personale attualmente impiegato nella struttura dell'ex ostello di Fertilia, dove sono stati avviati i tracciamenti obbligatori al fine di valutare l'eventuale esposizione e contatto dei positivi con terze persone. ALGHERO - Centro residenziale anziani di Alghero blindato, ma grazie anche all'alta professionalità della cooperativa che lo gestisce, la situazione risulterebbe essere totalmente sotto controllo. Dopo la comparsa del primo caso di positività al coronavirus ed i successivi tamponi effettuati a tappeto su tutti gli ospiti, sarebbero almeno 7 gli anziani ad aver contratto il temuto SARS-CoV-2.Virus ancor più subdolo a causa delle ripercussioni che può presentare soprattutto in soggetti fragili, anziani e con pregresse patologie. Scarse o nulle comunque le conseguenze fino alla mattina odierna. Tutti i positivi, infatti, costantemente sotto controllo, sarebbero asintomatici o con qualche lieve malore.Oltre ai test sugli ospiti, si attende il responso di quello effettuato sul personale attualmente impiegato nella struttura dell'ex ostello di Fertilia, dove sono stati avviati i tracciamenti obbligatori al fine di valutare l'eventuale esposizione e contatto dei positivi con terze persone.