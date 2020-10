Red 13:05 Deiana: «auguri ad Alessandra Zinno» La deputata algherese del Movimento 5 stelle esprime gli auguri più sentiti per la nuova direttrice generale dell´Autodromo nazionale di Monza. La notizia della nomina è stata accolta con grande gioia dalla parlamentare







«Una donna preparata che arriva a ricoprire un ruolo dirigenziale di alto livello. Un esempio positivo per tutte le donne, in una società in cui, sul fronte del lavoro, siamo purtroppo ancora una minoranza - ha dichiarato la deputata - Il suo successo è poi doppio, considerato che grazie al suo carattere e alle sue riconosciute qualità è riuscita a farsi largo in un mondo prettamente maschile».



Un incarico che, oltretutto, arriva in un periodo molto difficile. «Ho conosciuto Alessandra ad Alghero, in occasione del Rally Italia Sardegna. Sono sicura che saprà affrontare questa delicata situazione e che grazie alle sue straordinarie capacità riuscirà a rafforzare ulteriormente l'interesse verso il leggendario circuito automobilistico internazionale», conclude Deiana.



Nella foto: Paola Deiana e Alessandra Zinno Commenti ALGHERO - La notizia della nomina di Alessandra Zinno come nuova direttrice generale dell’Autodromo nazionale di Monza è stata accolta con grande gioia dalla parlamentare algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana. La componente dell'Intergruppo per le donne, i diritti e le pari opportunità esprime le congratulazioni per il prestigioso incarico cui Zinno è stata chiamata a ricoprire.«Una donna preparata che arriva a ricoprire un ruolo dirigenziale di alto livello. Un esempio positivo per tutte le donne, in una società in cui, sul fronte del lavoro, siamo purtroppo ancora una minoranza - ha dichiarato la deputata - Il suo successo è poi doppio, considerato che grazie al suo carattere e alle sue riconosciute qualità è riuscita a farsi largo in un mondo prettamente maschile».Un incarico che, oltretutto, arriva in un periodo molto difficile. «Ho conosciuto Alessandra ad Alghero, in occasione del Rally Italia Sardegna. Sono sicura che saprà affrontare questa delicata situazione e che grazie alle sue straordinarie capacità riuscirà a rafforzare ulteriormente l'interesse verso il leggendario circuito automobilistico internazionale», conclude Deiana.Nella foto: Paola Deiana e Alessandra Zinno