«Uniti per ballottaggi contro la Destra in Sardegna»

«Quella che serve è unità in questa direzione, per i prossimi quindici giorni in vista dei ballottaggi e, ancora di più, nei prossimi mesi per contrastare una Maggioranza che a livello regionale pensa solo alla moltiplicazione delle poltrone. Prova a farlo perfino con una emergenza sanitaria in corso, pesantissima in tutta la Sardegna, senza pensare alla tutela della salute dei sardi. Siamo certi ci tenterà sino a quando ne avrà possibilità», concludono i Progressisti. Commenti CAGLIARI - «I risultati del primo turno delle Elezioni amministrative in Sardegna confermano un segnale importante: per tenere testa a un Centrodestra che anche qui nell'Isola è a trazione fortemente leghista, è indispensabile una forza che tenga ampio e largo il campo del Centrosinistra. Ce lo dicono soprattutto i risultati di Quartu Sant'Elena, terza città della Sardegna, e Nuoro, unico capoluogo di provincia interessato dalle elezioni. Lo dice anche l'esito di Porto Torres».Inizia così l'analisi del voto da parte del gruppo Progressisti in Consiglio regionale, per i quali: «Il messaggio è chiaro: nessuno basta a se stesso. Di fronte a una Destra che punta solo alla spartizione di potere, servono proposte serie legate alle caratteristiche dei territori, con l'unico obiettivo dello sviluppo delle comunità attraverso il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini».«Quella che serve è unità in questa direzione, per i prossimi quindici giorni in vista dei ballottaggi e, ancora di più, nei prossimi mesi per contrastare una Maggioranza che a livello regionale pensa solo alla moltiplicazione delle poltrone. Prova a farlo perfino con una emergenza sanitaria in corso, pesantissima in tutta la Sardegna, senza pensare alla tutela della salute dei sardi. Siamo certi ci tenterà sino a quando ne avrà possibilità», concludono i Progressisti.