Covid-19: rinviata Torres-Vis Artena

Commenti SASSARI - La Lega nazionale dilettanti ha deciso di non far disputare la partita Torres-Vis Artena, in programma domenica 1 novembre e valida per la sesta giornata del girone G del campionato di serie D, per la positività al Covid-19 rilevata all'interno del gruppo squadra ospite.