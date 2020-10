Red 15:03 Sanluri: evasione per 132mila euro Le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di un professionista del settore edile operante nel medesimo centro del Medio Campidano, che ha omesso la dichiarazione di compensi di lavoro autonomo per 56.467euro, con una conseguente evasione dell’Iva per oltre 17mila euro



SANLURI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di un professionista del settore edile operante nel medesimo centro del Medio Campidano. Il professionista è stato individuato a seguito dell’analisi delle informazioni acquisite nel corso del quotidiano controllo del territorio, successivamente approfondite con le risultanze delle banche dati in uso al Corpo.



Le indagini sono state condotte sia attraverso l’analisi della documentazione contabile fornita dalla parte, sia con indagini finanziarie, che hanno permesso di constatare degli accreditamenti sui conti correnti dell'uomo che, in alcuni casi, non hanno trovato riscontro nella contabilità, e in altri non sono stati giustificati attraverso documentazione fiscale comprovante l’inerenza con l’attività svolta. L’esito della verifica ha permesso di accertare che il professionista, per le annualità d’imposta 2015 e 2018, ha omesso la dichiarazione di compensi di lavoro autonomo per 56.467euro, con una conseguente evasione dell’Iva per oltre 17mila euro.



Inoltre, l'uomo è risultato non aver dichiarato redditi percepiti da lavoro dipendente per un ammontare di 69.602 euro, e ulteriori redditi derivanti dalla locazione di un immobile di sua proprietà per 7mila euro.