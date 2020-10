Red 11:02 Armi e munizioni a Ulassai Ieri mattina, i militari della locale Stazione hanno recuperato una pistola calibro 9 corto con matricola abrasa, in ottimo stato di conservazione, un’altra a salve del tipo “Beretta” con tappo rosso modificato in nero e circa 130 proiettili di diverso calibro



ULASSAI – Ieri mattina (venerdì), nell’ambito di un’attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Ulassai hanno recuperato una pistola calibro 9 corto con matricola abrasa, in ottimo stato di conservazione, e un’altra a salve del tipo “Beretta” con tappo rosso modificato in nero (così da simulare l’efficienza di fuoco dell’arma). I militari, nel corso di un servizio a piedi in località Nuraghe S’Ulimu, hanno rinvenuto le armi ben occultate in un muretto a secco e, a conclusione di una più meticolosa ispezione, hanno recuperato circa 130 proiettili di diverso calibro.



Il munizionamento era custodito in una busta in cellophane trasparente. Tutto il materiale è stato sequestrato per il successivo invio al Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari. Oltre a verificare se sul materiale ci siano impronte papillari (così da accertarne la paternità), saranno condotti accertamenti per verificare il potenziale utilizzo della pistola in eventi criminosi.