Red 14:03 Rapina con sparatoria: carabiniere ferito a Fonni Questa mattina, all’apertura, alcuni malviventi hanno rapinato l’Ufficio postale. Il militare ferito è una 25enne, che è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in Ospedale a Nuoro con elisoccorso, e che non è in pericolo di vita



FONNI - Questa mattina (sabato), all’apertura, alcuni malviventi hanno rapinato l’Ufficio postale di Fonni, dopo avere atteso l’arrivo del direttore e dei dipendenti. Non erano presenti clienti ed è in corso la verifica del contante asportato.



All’uscita, visto l’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione, i malviventi non hanno esitato a sparare alcuni colpi di arma da fuoco colpendo l'autovettura nella fiancata sinistra. Uno dei proiettili ha colpito il carabiniere conduttore ferendolo al polpaccio destro, mentre il secondo militare, che si trovava al posto del passeggero è rimasto illeso.



Il carabiniere ferito è una 25enne, che è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in Ospedale a Nuoro con elisoccorso, e che non è in pericolo di vita. I rapinatori sono fuggiti a bordo di una vettura di proprietà di un dipendente dell’Ufficio postale, trovata poco dopo in aperta campagna, a qualche chilometro dal paese, sulla quale sono in corso accertamenti tecnici da parte dei Carabinieri del Ris di Cagliari. Sono stati immediatamente predisposti posti di blocco in tutta la zona. Accertamenti e indagini in corso da parte dei Carabinieri del Reparto Operativo e della Compagnia di Nuoro.