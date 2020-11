Red 21:29 Controlli anti-Covid: sanzioni a Cagliari Due persone, un 20enne e un 30enne, sono stati sorpresi senza mascherina rispettivamente, in Viale Europa e in Via Bacaredda. Stessa situazione per un 17enne di Capoterra. Un commerciante ambulante è stato sanzionato perchè somministrava bevande oltre gli orari consentiti



CAGLIARI - Durante alcuni controlli effettuati ieri sera (domenica), un 20enne e 30enne sono stati intercettati dai finanzieri del Comando provinciale di Cagliari, uno in Viale Europa e l’altro in Via Bacaredda, sprovvisti delle mascherine. Per scusarsi, entrambi hanno detto di averle perse poco prima: per entrambi, è scattata una sanzione da 400euro.



A tarda notte, invece, le Fiamme gialle hanno notato un assembramento di giovani nel centro del capoluogo regionale: alla vista della pattuglia, il gruppetto è scappato, facendo perdere le sue tracce. Invece, sul posto è rimasto un uomo, titolare di partiva Iva per il commercio ambulante e proprietario di un furgoncino, il cui interno era stato adattato a bar con tanto di diffusione musicale, motivo di attrazione della comitiva. E’ quindi scattata la sanzione di 533euro, poiché effettuava la somministrazione di bevande oltre gli orari consentiti.



Invece, nell’ambito di un controllo pomeridiano, in una piazza di Capoterra, un 17enne è stato trovato sprovvisto della prevista mascherina. Per lui è scattata una sanzione amministrativa di 800euro, importo doppio rispetto alla misura minima di 400euro, vista la sua recidività a questo tipo di condotta.