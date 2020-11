Red 8:12 Le Istituzioni ricordano chi ha onorato Oristano Ieri mattina, nel Cimitero San Pietro, il sindaco Andrea Lutzu, l’amministratore straordinario della Provincia Massimo Torrente e il prefetto Gennaro Capo hanno deposto una ghirlanda di fiori ai piedi della targa che ricorda gli uomini e le donne che hanno onorato la città







«Avremmo tutti voluto che il rinnovo di questo omaggio si svolgesse in maniera meno riservata e veloce – ha detto Lutzu - Le ragioni che lo impediscono sono a tutti note. Tuttavia, il gesto di deporre una ghirlanda su questa targa (anche nell'urgenza di questo periodo) è e resta eloquente, e con esso l’omaggio alle donne e agli uomini che hanno onorato la nostra città».



«Se il nostro ricordo va (ad esempio) al maestro Carlo Contini, del quale nel 2020 ricorre il 50esimo della dipartita, il nostro commosso pensiero va al concittadino Mariano Flore (il volontario della Croce rossa scomparso nei giorni scorsi a causa del Covid), troppo presto strappato alla vita e ai suoi cari, ma esempio di servizio e altruismo che qui ed ora merita il nostro affetto speciale e commosso», ha concluso il primo cittadino.



