Red 12:01 Evade affitti per oltre 53mila euro Le Fiamme gialle di Sarroch hanno concluso due controlli fiscali, uno nei confronti di una società, che ha ceduto in locazione ad altro soggetto economico un ramo d’azienda di un’attività con sede in Assemini e un altro nei confronti di un privato, che ha affittato un immobile di proprietà per uso commerciale



SARROCH - Le Fiamme gialle di Sarroch hanno concluso due controlli fiscali, uno nei confronti di una società, che ha ceduto in locazione ad altro soggetto economico un ramo d’azienda di un’attività con sede in Assemini e un altro nei confronti di un privato, che ha affittato un immobile di proprietà per uso commerciale. Le indagini sono scattate da un'acquisizione di informazioni nell’ambito del quotidiano controllo del territorio, successivamente approfondite mediante la consultazione delle banche dati in uso al Corpo.



L’approfondimento ha riguardato il riscontro dei dati inerenti i contratti di locazione di locali commerciali e di aziende o rami di esse registrati con i valori riportati nelle dichiarazioni dei redditi. Il primo controllo ha permesso di appurare che la stessa ha ceduto in locazione a terzi negli anni 2016 e 2017, con regolare contratto registrato, il proprio ramo d’azienda, omettendo di dichiarare ai fini delle imposte dirette e dell’Irap i relativi canoni percepiti per un ammontare pari a 36mila euro e un’Iva dovuta di 7.920euro.



Il secondo controllo, eseguito nei confronti di un residente a Bologna, ma proprietario di un immobile a Capoterra, ha permesso di appurare che lo stesso lo ha ceduto temporaneamente in locazione per uso commerciale negli anni dal 2014 al 2018, con regolare contratto registrato: i successivi riscontri Corpo hanno permesso di accertare che il soggetto non ha presentato le dichiarazioni dei redditi per tutti gli anni d’imposta, qualificandosi come evasore totale e omettendo di dichiarare gli importi percepiti quali redditi di fabbricati per un valore complessivo di 17.490euro.