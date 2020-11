Red 9:36 Patente sequestrata: cappotta la gazzella con la ruspa Dopo essersi visto ritirare la patente, un 51enne di Teulada si è ripresentato a bordo del mezzo, rovesciando l´auto dei Carabinieri e poi scappando. Successivamente, si è costituito nella locale caserma e ha passato la notte in carcere, in attesa della convalida dell´arresto



TEULADA – Attorno alle 22 di ieri (martedì), i Carabinieri hanno visto un'autovettura fuori strada. Si sono avvicinati al conducente che, dalle prime ricostruzioni, pare si sia rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. A quel punto, è scattato il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza e la denuncia.



Ma l'uomo, un 51enne di Teulada, non si sarebbe dato per vinto. Dopo essere tornato a casa, si è ripresentato sul posto a bordo di un ruspa, rovesciando l'auto dei Carabinieri e poi scappando. Successivamente, si è costituito nella locale caserma e ha passato la notte in carcere, in attesa della convalida dell'arresto.