Lavoro: un´impiegata per Porticciolo

ALGHERO - Porticciolo Srl ricerca per villaggio turistico un'impiegata amministrativa. La persona scelta si occuperà della gestione del front office e back office, accoglienza clienti, gestione e smistamento telefonate interne ed esterne e attività di segretariato generico. La società richiede esperienza pregressa nel ruolo (candidature senza esperienza non verranno prese in considerazione), buona conoscenza dei sistemi informatici, flessibilità, autonomia nello svolgere la mansione e un'ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua (francese o tedesco). Completano il profilo buone doti comunicative e organizzative. Viene offerto contratto diretto part-time da novembre a maggio e full-time da maggio a ottobre, con possibilità di rinnovo invernale. Le persone interessate, in possesso di un diploma o laurea e della Patente b, devono inviate il proprio curriculum via e-mail all'indirizzo web curriculum@torredelporticciolo.it.