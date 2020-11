Red 18:03 Alghero: chiusi musei e grotte In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Dpcm del 4 novembre, da domani, venerdì 6, saranno chiusi al pubblico, fino a giovedì 3 dicembre, il Museo Archeologico della città, il Museo del corallo, la Grotta di Nettuno, il Nuraghe Palmavera e le Necropoli di Anghelu Ruju e Santu Pedru







L’accesso agli uffici della Fondazione Alghero e InfoAlghero sarà contingentato. Per quanto riguarda la prima, nel Complesso de Lo Quarter, l'accesso sarà ridotto e limitato dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì, previa richiesta effettuata telefonicamente al numero 079/979054 (sequenza da digitare 1–2–2); ricevimento di una persona alla volta; per limitare al massimo l’accesso degli utenti e dei cittadini, osservando così le disposizioni del Dpcm, si consiglia di prediligere la comunicazione con gli uffici via telefono o via e-mail agli indirizzi web info@fondazionealghero.it, presidente@fondazionealghero.it o fondazionealghero@informapec.it.



