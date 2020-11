Red 10:03 Incendio in casa: muore 64enne Da una prima ricostruzione, pare che la donna stesse accendendo una cucina a legna con l´aiuto dell´alcool, venendo investa dal ritorno di fiamme. La nipotina, che era con lei, è in gravi condizioni



SERRAMANNA – Una 64enne di Serramanna è deceduta in seguito alle ustioni riportate in un rogo divampato nella sua casa di Via Emilio Lussu. Da una prima ricostruzione, pare che la donna abbia provato ad accendere una cucina a legna con l'ausilio dell'alcool ma, pare per un malfunzionamento, c'è stato un ritorno di fiamma letale.



Con lei c'era anche la nipotina di circa diciotto mesi che, in gravi condizioni. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha elitrasportato in codice rosso all'Ospedale Brotzu di Cagliari. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri.