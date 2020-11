Red 11:38 Sicurezza sul lavoro e Covid-19: sanzioni in edilizia Nella seconda metà di ottobre, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Nuoro e del Comando provinciale di Nuoro, al termine di specifici controlli ispettivi, svolti sia in materia di lavoro e legislazione sociale, sia nell’ambito dell’attività finalizzata alla verifica della corretta applicazione dei protocolli di sicurezza Covid-19 sui luoghi di lavoro



SAN TEODORO - Nella seconda metà di ottobre, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Nuoro e del Comando provinciale di Nuoro, al termine di specifici controlli ispettivi, svolti sia in materia di lavoro e legislazione sociale, sia nell’ambito dell’attività finalizzata alla verifica della corretta applicazione dei protocolli di sicurezza Covid-19 sui luoghi di lavoro, ha conseguito diversi risultati. A Budoni, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente il titolare di un’impresa individuale, esercente edilizia, per non aver assicurato a ciascun lavoratore occupato una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



A San Teodoro, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente il titolare romeno di un’impresa individuale, esercente edilizia, per non aver reso sicuro nell’area del cantiere il movimento e il transito degli operai impegnati al lavoro; per non aver utilizzato, nei lavori in quota, ponteggi o idonee opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose dall’alto; inosservanza del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro (trasmessa specifica segnalazione alla Prefettura per i provvedimenti di competenza); omessa consegna al personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento. Sono state elevate complessivamente sanzioni per circa 5mila euro.