«Delirio monomaniacale contro Pais»

Commenti ALGHERO - «Un attacco terribilmente noioso, privo di fantasia eppure prolifico di piccole allucinazioni autocelebrative. Un'alleanza grottesca tra l'estrema Sinistra algherese e il Movimento 5 stelle, ormai completamente contagiato dal delirio monomaniacale contro il presidente Pais. Una palude di banalità in cui l'Opposizione algherese ha perso la volontà e l'immaginazione necessarie per lavorare per il bene comune». Lo sottolinea il Direttivo Lega di Alghero, che risponde così agli ultimi interventi della Minoranza cittadina in materia di sanità [LEGGI] «E' ormai evidente – proseguono dalla sede leghista - che nell'assoluta e totale mancanza di argomenti da proporre per la città e rilancio del Comune di Alghero, la Minoranza consiliare si diverte, a giorni alterni, ad inviare veline agli organi di informazione con l'unico obiettivo, pretestuoso e insensato, di attaccare l'unico rappresentante algherese presente nelle Istituzioni regionali che da mesi è impegnato in prima persona in questa emergenza contro il Covid che purtroppo colpisce anche il nostro territorio. La Sinistra algherese utilizza i suoi comunicati stampa come "arma di distrazione di massa" per occultare la propria incapacità politica di fare opposizione. E lo fa con parole cariche di disprezzo e odio nei confronti dell'avversario politico. Le loro esternazioni sono caratterizzate da un preoccupante distacco dalla realtà, da un "narcisismo grandioso" caratterizzato dal bisogno di stare al centro dell'attenzione, di sentirsi lusingati, di venire sempre gratificati dai media. Sarebbe ora di finirla con questo teatrino della politica, con la falsa e ipocrita presupponenza dei consiglieri della Sinistra algherese che ritengono di essere gli unici detentori della verità».«In merito alla vicenda dell'Ospedale Marino, che si sta attrezzando per ospitare pazienti Covid, non è Michele Pais che copia [LEGGI] le proposte della Sinistra, ma è vero il contrario. In data 25 ottobre, i maestrini consiglieri di Sinistra proponevano la realizzazione di un ospedale da campo fuori dall'Ospedale Civile come alternativa all'utilizzo di una parte del Marino per i pazienti Covid. In data 27 ottobre, l'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu dichiarava alla stampa che l'Ospedale Marino sarebbe stato utilizzato gradualmente e in funzione dell'andamento dell'emergenza e che comunque si sarebbe lavorato per garantire i servizi e la funzionalità degli altri reparti. Come è stato fatto. Da parte dell'Assessorato regionale e dell'Ats era già stato predisposto un progetto dl lavori per l'utilizzo del terzo piano per i pazienti Covid con la contestuale messa in sicurezza e percorsi dell'intero stabile. Solo successivamente, i benpensanti della Sinistra algherese, venuti a conoscenza del piano, proponevano quanto l'Assessorato e Ats stavano già predisponendo», proseguono i leghisti algheresi.«Il presidente Pais non ha fatto altro che comunicare a mezzo stampa quelli che erano gli intendimenti della Sanità regionale in merito al Marino, invitando tutte le forze politiche alla collaborazione e stemperare ogni polemica sterile. Ma la Sinistra perde il pelo ma non il vizio. Ha continuato, e sta proseguendo, nella sistematica e strumentale disinformazione con toni che sono andati oltre, utilizzando frasi e attacchi che di certo non fanno onore né a loro, né alla carica istituzionale che rivestono. Esprimiamo tutto il nostro sostegno al presidente Michele Pais e al suo impegno nel nostro territorio con fatti concreti. Gli algheresi lo sanno, e siamo certi che non si faranno incantare dalle sirene e dalle chimere di una Sinistra inconcludente e parolaia. Continuino a fare la noiosa polemica. Gli algheresi – conclude il Direttivo della Lega Alghero - apprezzeranno i fatti concreti, quelli che non hanno saputo fare loro».Nella foto: la coordinatrice cittadina della Lega Monica Chessa