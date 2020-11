Cor 22:10 Quartu, Nuoro e Porto Torres al voto Domenica urne aperte dalle 7 alle 23. Lunedì dalle 7 alle 15. Si scelgono i nuovi sindaci in Sardegna. Sfida all´ultimo voto condizionata dalle nuove disposizioni per contrastare il Covid



Commenti PORTO TORRES - Domenica e lunedì si vota a Quartu Sant'Elena, Nuoro e Porto Torres per i ballottaggi che eleggeranno i rispettivi sindaci. A Quartu Sant'Elena la sfida vede contrapporsi il candidato del centrodestra Christian Stevelli, che al primo turno ha ottenuto il 44,20% (13.071 voti) e l'alleanza civica guidata da Graziano Milia, che si è fermata al 36,35% (10.751 voti). A Nuoro invece il duello sarà fra il sindaco uscente Andrea Soddu che al primo turno ha ottenuto il 28,84% (5.068 voti) e il candidato del centrodestra Pietro Sanna, premiato con il 24,36% (4.280 voti). A Porto Torres sfida fra Alessandro Pantaleo, ingegnere 46enne, candidato del centrodestra, e Massimo Mulas, 49 anni, dipendente di Terna, portato da tutte le forze del centrosinistra.