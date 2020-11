Red 9:34 Ballottaggi in Sardegna: seggi aperti fino alle 15 Crolla l´affluenza alle urne. Seggi riaperti alle 7 a Nuoro (30percento di affluenza), Porto Torres (32,8percento) e Quartu Sant´Elena (29,9percento), i tre Comuni isolani interessati dal ballottaggio per le Elezioni amministrative







A Nuoro, dove sono in lizza il primo cittadino uscente Andrea Soddu (Centrosinistra) e Pietro Sanna (Centrodestra), sono finora andati a votare il 30percento degli aventi diritto, contro il 42,3percento del primo turno (- 12,3). A Poerto Torres, a confronto Alessandro Pantaleo (Centrodestra) e Massimo Mulas (Centrosinistra), con il 32,8percento dei votanti (-8,3percento).



