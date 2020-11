Cor 17:00 E´ Graziano Milia il sindaco a Quartu Per lui si tratta di un ritorno sulla poltrona più importante. Vittoria al ballottaggio contro il favorito Christin Stevelli (al primo turno avanti di ben 8 punti percentuale)



Commenti QUARTU SANT'ELENA - Graziano Milia (61enne), leader del listone civico di Centrosinistra della terza città della Sardegna ha vinto il ballottaggio contro Christian Stevelli, candidato del Centrodestra e consulente del presidente Christian Solinas in Regione. E' il responso del ballottaggio di Quartu Sant'Elena, a scrutinio ancora in corso. Nonostante partisse con un discreto svantaggio al primo turno, Milia ha surclassato Stevelli andando a conquistare una vittoria per certi versi storica.