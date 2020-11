Red 10:04 Omnium cultural de l´Alguer: nuova Giunta direttiva Confermato il presidente Stefano Campus. Le altre cariche sono andate a Carla Valentino (vicepresidente), Giuseppe Piga (tesoriere) e Susanna Sanna (segretaria). I consiglieri sono Maria Rosa Martinelli, Alberto Marras, Andrea Marras, Antonello Stagnaro e Giancarlo Vidili







Nella foto: il presidente Stefano Campus Commenti ALGHERO – Il 28 ottobre si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli incarichi della Giunta direttiva dell'Òmnium cultural de l'Alguer, arrivata a scadenza dopo cinque anni. In conformità con le norme per il contrasto dell'emergenza Covid-19 emanate dal Governo, non è stato possibile riunire tutti i soci in assemblea e, per questo motivo, si è reso necessario votare a distanza, tramite e-mail o messaggi Whatsapp.Confermato il presidente Stefano Campus. Le altre cariche sono andate a Carla Valentino (vicepresidente), Giuseppe Piga (tesoriere) e Susanna Sanna (segretaria). I consiglieri sono Maria Rosa Martinelli, Alberto Marras, Andrea Marras, Antonello Stagnaro e Giancarlo Vidili.La nuova Giunta direttiva resterà in carica quattro anni e s'impegnerà a portare avanti le attività proprie dell'associazione come le iniziative di promozione dell'algherese in vari ambiti. Chi si vuole associare e collaborare con l'Òmnium cultural nell'azione di promozione e valorizzazione della lingua e della cultura algherese, può chiedere informazioni inviando una e-mail all'indirizzo web omnium.alguer@gmail.com.Nella foto: il presidente Stefano Campus • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat