Antonio Burruni 12:41 Nuovo corso per giudice arbitro di tennis: prima volta on-line Tutto pronto per il nuovo corso per diventare giudice arbitro: formazione per diventare Gaaf (giudice arbitro di affiliato) e di Gaqr (giudice arbitro quadri regionali) Il nuovo corso "online" sarà diviso in due moduli







Il modulo “A” consta di quindici lezioni da due ore ciascuno (presenza obbligatoria, due assenze consentite,) che permetterà, previo superamento dell’esame finale, di diventare dei giudici di Affiliato abilitati alla direzione di gare quali la serie D, i campionati Under e Veterani e i tornei giovanili. Nel modulo B (nove lezioni da due ore), cui si potrà accedere facoltativamente, ma se e solo se si supera la prima parte, consentirà di ottenere la qualifica di giudice arbitro regionale, che fornirà le competenze per dirigere la serie C e i campionati a squadre nazionali, redigere i tabelloni ed essere quindi designati titolari in tutti i tipi di tornei (presenza obbligatoria).



Il corso sarà a numero chiuso e le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento delle venticinque unità. Possono partecipare candidati maggiorenni, non necessariamente già tesserati per la Fit, ma in caso di superamento del corso si dovrà effettuare la sottoscrizione dell’albo dei giudici arbitri tramite Mav. Il corso è interamente gratuito. Il materiale verrà fornito ai partecipanti, una volta verificata la presenza alla lezione, in formato telematico. Le iscrizioni scadranno domenica 15 novembre: per iscriversi occorre andare sul sito www.udgfit.it e selezionare la voce “corsi”. In allegato, c'è anche la guida all’iscrizione. Il corso comincerà presumibilmente lunedì 16 novembre e si articolerà in tre lezioni settimanali da due ore (lunedì, mercoledì e venerdì), indicativamente dalle 17 alle 19. Il modulo A si concluderà lunedì 21 dicembre e gli esami saranno a gennaio 2021. Poi, da metà gennaio, partirà il modulo B.



