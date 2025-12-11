S.A. 14:41 Settimana natalizia: tutti gli eventi a Sassari Dal 22 al 28 dicembre concerti, arte e divertimento aspettando Max Pezzali. Il programma degli eventi del contenitore natalizio sassarese



SASSARI - Il ricchissimo cartellone di Sassari: destinazione Natale!, l’intenso programma di iniziative studiato dall’amministrazione comunale per le feste di fine anno, prosegue con tanti nuovi appuntamenti e raggiunge la quarta settimana, in attesa del grande concerto del 31 con Max Pezzali.

Da lunedì 22 raddoppia l’appuntamento in piazza Fiume con il laboratorio Lego per bambini e famiglie, organizzato da Zoe in collaborazione con il Centro commerciale naturale Stelle del centro, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, che proseguirà per tutta la settimana. Alle 17 al parco Emanuela Loi Sfilata di Babbo Natale con gobbule sassaresi, poesie ironiche e satiriche in vernacolo sassarese a cura dell’Associazione Folk Sardegna. Alle 18 in piazza d’Italia è prevista una performance della scuola di danza Spazio Contemporaneo, inserita nel Festival Danza motore di riflessione del Comitato provinciale Endas. Alla stessa ora da via Sulcis-angolo via Pigliaru parte il concerto itinerante Note di Natale dell’Associazione Banda musicale L. Canepa.



Nella cattedrale di San Nicola alle 19 lo spettacolo musicale Oltre il visibile – Il risveglio delle coscienze di Inter Artes; alla stessa ora al Teatro Comunale va in scena Cartoon Dreams, magical show con i personaggi Disney, a cura dell’Avis provinciale. Alle 20.30 la chiesa di Santa Maria di Betlem ospita il Concerto di Natale, serata musicale con la partecipazione del gruppo “Il violino” (Fenalc Sassari con il Comitato Centro storico). Alle 21 all’Ex-Ma.Ter gli spettacoli di danza Inesorabilmenteunavia di Yoy Performing Arts e Manbuhsa di House of IVONA (Endas). Ancora alle 21, al Teatro Verdi Cine-Concerto XVI, spettacolo multimediale di musica da cinema, organizzato dall’Associazione culturale musicale Insieme vocale Nova Euphonia. Martedì 23 alle 17 parte da porta Sant’Antonio la Sfilata di Babbo Natale con gobbule sassaresi (Ass. culturale Folk Sardegna). Alle 18 in piazza d’Italia la performance di Danza Cillica a cura dell’Endas. Il Teatro Belvedere di Cappuccini ospita alle 20.30 Suoni di Natale in sassarese con la Fabio e Dario band in concerto (Fenalc e Comitato Centro storico), mentre al Teatro Verdi è in programma Natale in swing dell’Orchestra Jazz della Sardegna per (To) be in jazz – I concerti aperitivo. Alle 21 al Teatro Civico Endas propone Fiore di loto, di ASMED – Balletto di Sardegna.



Mercoledì 24, Vigilia di Natale, parte del centro ottocentesco sarà occupato dall’aperitivo di Natale, con conseguenti limitazioni di sosta (dalle 8) e transito (dalle 11) nelle vie Costa, Cavour, Carlo Alberto e Spano. Si ripete dalle 10 l’iniziativa Sali sul bus e scendi nella magia del Natale, con l’arrivo all’emiciclo Garibaldi di quattro linee dalle periferie e dai comuni limitrofi che porteranno in città i turisti assistiti da hostess e steward per informazioni, sconti e agevolazioni (a cura dei CCN Stelle del centro e Incentru). Alle 11 ancora musica al Teatro Verdi con Natale in swing dell’Orchestra Jazz della Sardegna, per (To) be in jazz – I concerti aperitivo. Alle 14.30 per Natale in viale Italia, tra viale Mancini e via Muroni Los picaflores de la isla in concerto (Associazione Nonunamacinque).

Venerdì 26, giorno di Santo Stefano, gli appuntamenti previsti sono due: alle 18 Una Cenerentola, spettacolo teatrale per ragazzi da 6 a 14 anni, al Cineteatro Astra (Compagnia La botte e il cilindro), in replica fino a domenica, e alla stessa ora, al Teatro Civico The soul’s sisters, concerto gospel a cura delll’Associazione culturale Music&Movie.



Sabato 27 piazza Duomo diventa un campo da basket con Christmas Street Basket 2025, organizzato dal Coordinamento regionale Fenalc Sardegna con il Comitato Centro storico di Sassari, Sporting Fenalc Sassari, Basket Shardana, Comunità Senegal Centro storico e Steeds 61 Basket. Alle 18 da piazza Marconi parte Soni e bozi di Naddari, cori itineranti a cura della Pro Loco Sassari. Alle 18.30 tra viale Mancini e via Muroni La quarta classe in concerto dell’Associazione Nonunamacinque. Alle 19.30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate Notas de chelu – Christmas inside 2025, concerto di Natale con la Corale Vivaldi diretta da Daniele Manca, Joyful Soul Ensemble, Coro Diatonia di Oristano e Coro Montiferru di Seneghe diretti da Nicola Piredda (Ente musicale Vivaldi). Alle 20 l’Associazione Ars Aurelia presenta al Teatro Civico il Gala lirico: Belcanto Christmas Show. Alle 20.30 al Teatro Comunale Blues for Pino, classici del blues di Pino Daniele suonati e cantati dai musicisti che lo hanno accompagnato (Associazione Carta da musica).



Domenica 28 dalle 11 in piazza Fiume Il gioco degli scacchi, partite in squadra a tempo con scacchi alti un metro e telecronaca in rima (M&M Service). Alle 18.30 il Teatro Comunale ospita Il mondo dei cartoon, musical show organizzato dall’Associazione culturale Battor. Tra gli appuntamenti già avviati e che proseguiranno per tutto il programma, nello spazio esterno del Padiglione Tavolara fino al 6 gennaio Natività in lightbox – Percorso luminoso in arte sacra, con la riproduzione di affreschi e dipinti rinascimentali e barocchi, a cura della Cooperativa Aguaplano. All’interno del Padiglione continuerà fino al 1° febbraio la mostra Luce, natura, libertà – I pionieri del paesaggio da Barbizon agli impressionisti (Associazione culturale Aurea Natur), dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19. Fino al 9 gennaio resterà aperta anche la mostra RitroviAMO Sassari, con le fotografie di Marco Ceraglia e Alois Ottiger, alla Pinacoteca nazionale dal martedì al sabato dalle 9 alle 19.30, all’Archivio storico comunale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18, e a Palazzo di città dal martedì alla domenica dalle 10 alle 14, curata dal Comune di Sassari. Fino al 23 gennaio la Biblioteca universitaria ospita la mostra fotografica Ricamos, durches e impastos: s’arte de sa traditzione sarda di Alma Daniele De Silvestro con mostra bibliografica di pani, dolci e ricami tradizionali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 (CCN Stelle del centro). Fino al 30 dicembre la sala Duce di Palazzo Ducale ospita la mostra dei pittori Madarese, Lucidori, Carenti dal lunedì al venerdì 10-13 e 16-19 e il sabato dalle 10 alle 13.