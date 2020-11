video Red 14:50 Allarme bomba alla Cunetta, paura ad Alghero Questa mattina, i Carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti in Via Francesco Bande, dove era stata segnalata la presenza di un tubo trovato sotto la ruota di un veicolo: era inoffensivo. Le immagini dei soccorsi







Nell'occasione è stato anche disposto alla vicina scuola si far svolgere la ricreazione all'interno della struttura. Poi, sono giunti sul posto gli Artificieri del Comando provinciale di Sassari, che hanno proceduto alla verifica dell'oggetto: un tubo in acciaio alla cui estremità pendeva un filo bianco.



Le operazioni di bonifica, durante circa un'ora, hanno chiarito la totale inoffensività dell'oggetto che, per forma e dimensione, poteva effettivamente essere scambiato per un ordigno rudimentale. Successivamente, la strada è stata riaperta al traffico. ALGHERO - Questa mattina (martedì), ad Alghero, i Carabinieri della locale Compagnia, sono intervenuti in Via Francesco Bande, dove era stata segnalata la presenza di un oggetto sospetto posizionato sotto a un veicolo. Pronto l'intervento del Nucleo Operativo e radiomobile, che ha chiuso la strada, interrompendo il traffico e disponendo l'area di sicurezza.Nell'occasione è stato anche disposto alla vicina scuola si far svolgere la ricreazione all'interno della struttura. Poi, sono giunti sul posto gli Artificieri del Comando provinciale di Sassari, che hanno proceduto alla verifica dell'oggetto: un tubo in acciaio alla cui estremità pendeva un filo bianco.Le operazioni di bonifica, durante circa un'ora, hanno chiarito la totale inoffensività dell'oggetto che, per forma e dimensione, poteva effettivamente essere scambiato per un ordigno rudimentale. Successivamente, la strada è stata riaperta al traffico. Guarda e condividi il video su Alguer.tv