Condanne Alzheimer: 8 anni a Dore, 4 a Peru

SASSARI - Psiconeuroanalisi, prime condanne nel Tribunale di Sassari per i presunti maltrattamenti ai danni dei malati di Alzheimer. Il collegio presieduto dal magistrato Mauro Pusceddu ha condannato a otto anni e sei mesi di reclusione il neurologo di Ittiri, Giuseppe Dore. Candanne anche per i colleghi Marinella D'Onofrio, Massimo Lai, Mario Piredda e il consigliere regionale Antonello Peru (4 anni e interdizione dai pubblici uffici).



notizia in aggiornamento