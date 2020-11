Red 11:51 Ad Alghero, la musica come risorsa formativa Quest’anno scolastico, cinque alunni della classe 3B dell’Istituto comprensivo n.2 di Alghero, Scuola secondaria di primo grado “Grazia Deledda” di Via Tarragona, hanno deciso di proseguire i loro studi musicali al Conservatorio “Luigi Canepa” e al Liceo musicale “D.A.Azuni” di Sassari: Viola Chiavetta e Fabio Castriotta (pianoforte), Matilde Giaimis (chitarra), Viola Longoni e Monia Pinna (clarinetto)







Da molti anni, gli esperti di pedagogia hanno dimostrato l’importanza della musica nell’educazione dei giovani in quanto permette un armonioso sviluppo psicofisico, contribuisce a migliorare le relazioni tra coetanei, potenzia la loro intelligenza e sviluppa la creatività. La frequenza al corso a Indirizzo musicale promuove molteplici occasioni di scambio, d’incontro e di partecipazione a manifestazioni musicali che ampliano l’orizzonte formativo degli alunni e il loro bagaglio di esperienze, favorendone una sana crescita sia culturale, sia sociale e una significativa maturazione dal punto di vista artistico, umano e intellettuale. Finora, il corso ha formato tantissimi ragazzi che, con entusiasmo e motivazione, hanno proseguito lo studio dello strumento musicale superando brillantemente gli esami di ammissione al Conservatorio “Luigi Canepa” e al Liceo musicale “D.A.Azuni” di Sassari.



Quest'anno scolastico, cinque alunni della classe 3B hanno deciso di proseguire i loro studi musicali al Canepa e all'Azuni di Sassari: Viola Chiavetta e Fabio Castriotta (pianoforte), Matilde Giaimis (chitarra), Viola Longoni e Monia Pinna (clarinetto). Nonostante le difficoltà della didattica a distanza, tutti gli alunni della 3B si sono distinti per la loro preparazione e il loro impegno, non solo in ambito musicale, ma ottenendo ottimi risultati in tutte le materie. Il successo dei risultati ottenuti dagli studenti dell'Indirizzo musicale ha comprovato quanto una scuola che fonda la sua offerta formativa sulla cura e attenzione ai bisogni e alle aspettative degli alunni e del territorio, riesca a realizzare progetti e iniziative utili ad arricchire le loro opportunità formative, per accrescere la motivazione verso il raggiungimento dei loro obiettivi.