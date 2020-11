Cor 18:43 Protezione Civile, il piano si rafforza Ulteriori integrazioni per rendere efficace il Piano di Protezione Civile nella città di Alghero. Interazione con i cittadini e misure operative per emergenze no Covid







Tale sistema di tipo dinamico consentirà la facile divulgazione tra gli operatori e la popolazione e sarà suscettibile a continui aggiornamenti. Prevista inoltre l' elaborazione delle procedure operative, modello d'intervento e carta delle emergenze relativamente al Rischio Sanitario. Un importante passo in avanti verso un piu' moderno concetto di gestione dell'emergenza. «Se è vero che questi piani oggi sono di fondamentale importanza è anche vero che lo sono solo nel caso in cui tutti siano messi nella condizione di poterli conoscerli e potervi interagire nel momento del bisogno, diversamente si tratta solo di pezzi di carta utili a riempire i cassetti» dichiara l'Assessore con delega alla Protezione Civile Andrea Montis. Commenti ALGHERO - Dopo la recente approvazione del nuovo Piano di protezione Civile, la Giunta di Alghero compie un ulteriore sforzo per rendere ancora più efficace lo strumento. Stanziati infatti i fondi per implementare il Piano con ulteriori elementi quanto mai necessari in questo particolare momento storico. Il Piano infatti verrà integrato per l'adeguamento alle misure operative ai fini della gestione di altre emergenze concomitanti all'emergenza Covid-19.Si procederà inoltre a creare un sistema di divulgazione su servizio internet geografico per la condivisione con la cittadinanza del Piano di Protezione Civile attraverso la creazione, elaborazione e contestuale caricamento di tutti i layers relativi alle aree e strutture di soccorso destinate al salvamento della popolazione e ogni dato utile tra quelli individuati per lo studio del Piano e delle emergenze concomitanti. Ciascun Layer verrà sovrapposto ad una mappa interattiva sfruttando la potenzialità del più comune sistema composto da elementi interrogabili, distinto per simbolo e colore al fine di determinarne facilmente l'individuazione.Tale sistema di tipo dinamico consentirà la facile divulgazione tra gli operatori e la popolazione e sarà suscettibile a continui aggiornamenti. Prevista inoltre l' elaborazione delle procedure operative, modello d'intervento e carta delle emergenze relativamente al Rischio Sanitario. Un importante passo in avanti verso un piu' moderno concetto di gestione dell'emergenza. «Se è vero che questi piani oggi sono di fondamentale importanza è anche vero che lo sono solo nel caso in cui tutti siano messi nella condizione di poterli conoscerli e potervi interagire nel momento del bisogno, diversamente si tratta solo di pezzi di carta utili a riempire i cassetti» dichiara l'Assessore con delega alla Protezione Civile Andrea Montis.